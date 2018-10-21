Ребенок погиб при ДТП с участием маршрутки и автобуса в Подмосковье
Автобус и маршрутное такси столкнулись в Дмитровском районе Подмосковья. В результате аварии четыре человека погибли.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«По предварительным данным, десять человек пострадали, еще четверо погибли», - заявил собеседник агентства.
По сообщению прокуратуры, среди погибших есть ребенок.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в микроавтобусе находились водитель и 14 пассажиров. На сайте администрации Дмитровского района сообщается, что в результате ДТП травмы получили 13 человек.
ТАСС со ссылкой на Минздрав заявил, что восемь пострадавших были доставлены в Дмитровскую городскую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, а один в состоянии средней степени тяжести.
В ГУ МВД по Подмосковью рассказали, что причиной аварии стало боковое столкновение транспортных средств.