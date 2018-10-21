Концертный директор Аниты Цой рассказал о диагнозе певицы

Известная российская певица Анита Цой, ранее сообщившая о своей госпитализации в больницу Краснодарского края, в сопровождении бригады медиков вылетает в Москву. Об этом рассказал РИА Новости концертный директор исполнительницы Дмитрий Бушуев.

«Сейчас мы вылетаем в Москву в сопровождении бригады врачей», - сообщил он.

Он отметил, что у Цой обострилась желчнокаменная болезнь, ей необходима операция.

Бушуев также добавил, что концерты, которые были отмены, будут перенесены, но даты пока не назвал.

Напомним, в воскресенье певица в соцсетях сообщила о том, что попала в больницу. Из-за этого ближайшие концерты в Самаре, Уфе, Казани и Набережных Челнах переносятся.