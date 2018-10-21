Концертный директор Аниты Цой рассказал о диагнозе певицы
Певица в соцсетях сообщила о том, что госпитализирована в больницу. Из-за этого ее ближайшие концерты переносятся.
Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Видео: anitatsoy, Instagram
Известная российская певица Анита Цой, ранее сообщившая о своей госпитализации в больницу Краснодарского края, в сопровождении бригады медиков вылетает в Москву. Об этом рассказал РИА Новости концертный директор исполнительницы Дмитрий Бушуев.
«Сейчас мы вылетаем в Москву в сопровождении бригады врачей», - сообщил он.
Он отметил, что у Цой обострилась желчнокаменная болезнь, ей необходима операция.
Бушуев также добавил, что концерты, которые были отмены, будут перенесены, но даты пока не назвал.
Напомним, в воскресенье певица в соцсетях сообщила о том, что попала в больницу. Из-за этого ближайшие концерты в Самаре, Уфе, Казани и Набережных Челнах переносятся.