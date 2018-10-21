Поклонская объяснила причину тайной свадьбы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее супруг, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев дали свое первое совместное интервью.

В разговоре с НТВ молодожены заявили, что стараются «избежать и пресечь на корню все спекуляции» на тему их личной жизни.

Поклонская рассказала, что церемония бракосочетания была закрытой. На ней присутствовали лишь родные и близкие. По словам депутата, свадьба прошла очень скромно.

«Мы не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо еще что-то», - пояснила она.

Тайное бракосочетание Поклонской и Соловьева состоялась в августе 2018 года.