В МЧС назвали причину аварии с участием автобуса в Подмосковье

Авария между микроавтобусом и автобусом на трассе А-108 в Дмитровском районе Московской области произошла в результате бокового столкновения.

РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Подмосковью сообщает, что, по предварительным данным, погибли четыре человека и еще 10 пострадали. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на бок. На месте происшествия работает полиция.

В сообщении также говорится, что движение на участке автомобильной дороги затруднено по одной полосе, возгорания и разлива топлива нет.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 спасателей и девять единиц техники.