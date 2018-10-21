Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Премьера крупного калибра: актеры долгожданного фильма «Несокрушимый» рассказали о съемках

никита корзун
19:51 21.10.2018
Актеры больше двух месяцев они провели в условиях, приближенных к фронтовым, они не ожидали, что все будет как по-настоящему.

В следующий четверг, 25 октября, на экраны выходит фильм «Несокрушимый». Картина возвращает стране подвиг танкиста, Героя Советского Союза Семена Коновалова. Его экипаж совершил один из знаковых подвигов Великой Отечественной войны, один его танк КВ-1 подбил шестнадцать немецких «Пантер» под Ростовом.

Чтобы экранизировать данную историю, собрался сильный состав актеров. Больше двух месяцев они провели в условиях, приближенных к фронтовым, актеры не ожидали, что все будет как по-настоящему.

Эта невероятная битва из тех, что еще не увековечены в мраморе или бронзе, значит пришло время напомнить о ней в кино, решила продюсер и исполнительница одной из главных ролей Ольга Погодина. Экипаж танка Коновалова не состоял из отличников боевой и политической подготовки, но то, что они сделали можно назвать фантастикой.

 «Самое страшное для танкиста - это было потерять свой танк. Потому что, если ты терял свой танк, то, как правило, новый ты не получал. Ты шел в десант. Десант - это верная смерть, это твой последний бой, поэтому за танки экипажи бились до последнего», - рассказала актриса.

КВ-1 - тяжелый, но довольно маневренный танк, который фашисты прозвали призраком. Его броню трудно было пробить даже при прямом попадании. И хотя со сцены, а точнее с поля боя, танк сошел в 1942 году, уступив более современным Т-34, в Великой Отечественной свой подвиг он успел совершить, и в этой кинодраме - у КВ-1 одна из главных ролей. При том, что уцелевшие КВ-1 находятся в частных коллекциях вдали от России. Для фильма его по крупицам специально собирали художники и инженеры.

«Несокрушимый» погружает не только в историю одного из самых удивительных боев Великой Отечественной войны, но и вообще помогает понять, какого это - оказаться в танке.

«Если ты не в теме, ты ничем не удивишь. Самая лучшая тема - это ты сам, когда удается сыграть самого себя - это самое клевое. И там можно добавлять нюансы, в других фильмах этого нельзя сделать, где я играю героев», - добавил исполнитель роли в фильме «Несокрушимый» Владимир Епифанцев.

Избежать героической романтики и плакатной готовности расставаться с жизнью - цель, которую ставили перед собой создатели фильма. Откровенный натурализм боя напомнит зрителю в уютном кресле, что в войне нет и тени приятности. «Несокрушимый» - настоящая прививка от забывчивости, это грязь, боль, кровь и потери. Исполнитель главной роли - командира Коновалова - Андрей Чернышов краски для своего героя брал из домашних преданий.

«Я готовился всю жизнь. С детства тема войны была священная для нас. В доме было полно ветеранов, война была не так далеко. Дедушка и бабушка рассказывали про то, что они пережили. У меня дедушка был военный офицер, он прошел всю войну. Поэтому это у меня в крови, в моих генах, поэтому я очень рад, что прикоснулся к теме, и все мое отношение высказал в этой роли», - рассказал Чернышов.

Фильм получился эпичным, в лучших традициях отечественного кино. Картину уже купили 30 стран.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.10.2018, 18:08
«Не от большого ума»: Горбачев о решении США выйти из ДРСМД
Дата21.10.2018, 15:09
Сокрушительный удар огненным градом: кадры стрельб из «Солнцепека» в Нижегородской области
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:20 В стране и мире
В МЧС назвали причину аварии с участием автобуса в Подмосковье
19:01 В стране и мире
Из-за сильного тумана в Москве объявлен желтый уровень опасности
18:31 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с моментом крушения вертолета Ми-17 в Калифорнийском заливе
18:17 В стране и мире
Видео
В Керчи 20 пострадавших при атаке на колледж получили компенсации
17:26 В стране и мире
Видео
МИД Германии осудил решение Трампа выйти из договора о РСМД
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водитель маршрутки подрался с пьяным пассажиром в Ростове-на-Дону: видео
Видео
Футболист забил мяч со штрафного со своей половины поля
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.