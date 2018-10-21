Премьера крупного калибра: актеры долгожданного фильма «Несокрушимый» рассказали о съемках

В следующий четверг, 25 октября, на экраны выходит фильм «Несокрушимый». Картина возвращает стране подвиг танкиста, Героя Советского Союза Семена Коновалова. Его экипаж совершил один из знаковых подвигов Великой Отечественной войны, один его танк КВ-1 подбил шестнадцать немецких «Пантер» под Ростовом.

Чтобы экранизировать данную историю, собрался сильный состав актеров. Больше двух месяцев они провели в условиях, приближенных к фронтовым, актеры не ожидали, что все будет как по-настоящему.

Эта невероятная битва из тех, что еще не увековечены в мраморе или бронзе, значит пришло время напомнить о ней в кино, решила продюсер и исполнительница одной из главных ролей Ольга Погодина. Экипаж танка Коновалова не состоял из отличников боевой и политической подготовки, но то, что они сделали можно назвать фантастикой.

«Самое страшное для танкиста - это было потерять свой танк. Потому что, если ты терял свой танк, то, как правило, новый ты не получал. Ты шел в десант. Десант - это верная смерть, это твой последний бой, поэтому за танки экипажи бились до последнего», - рассказала актриса.

КВ-1 - тяжелый, но довольно маневренный танк, который фашисты прозвали призраком. Его броню трудно было пробить даже при прямом попадании. И хотя со сцены, а точнее с поля боя, танк сошел в 1942 году, уступив более современным Т-34, в Великой Отечественной свой подвиг он успел совершить, и в этой кинодраме - у КВ-1 одна из главных ролей. При том, что уцелевшие КВ-1 находятся в частных коллекциях вдали от России. Для фильма его по крупицам специально собирали художники и инженеры.

«Несокрушимый» погружает не только в историю одного из самых удивительных боев Великой Отечественной войны, но и вообще помогает понять, какого это - оказаться в танке.

«Если ты не в теме, ты ничем не удивишь. Самая лучшая тема - это ты сам, когда удается сыграть самого себя - это самое клевое. И там можно добавлять нюансы, в других фильмах этого нельзя сделать, где я играю героев», - добавил исполнитель роли в фильме «Несокрушимый» Владимир Епифанцев.

Избежать героической романтики и плакатной готовности расставаться с жизнью - цель, которую ставили перед собой создатели фильма. Откровенный натурализм боя напомнит зрителю в уютном кресле, что в войне нет и тени приятности. «Несокрушимый» - настоящая прививка от забывчивости, это грязь, боль, кровь и потери. Исполнитель главной роли - командира Коновалова - Андрей Чернышов краски для своего героя брал из домашних преданий.

«Я готовился всю жизнь. С детства тема войны была священная для нас. В доме было полно ветеранов, война была не так далеко. Дедушка и бабушка рассказывали про то, что они пережили. У меня дедушка был военный офицер, он прошел всю войну. Поэтому это у меня в крови, в моих генах, поэтому я очень рад, что прикоснулся к теме, и все мое отношение высказал в этой роли», - рассказал Чернышов.

Фильм получился эпичным, в лучших традициях отечественного кино. Картину уже купили 30 стран.