Певица Глюкоза перенесла операцию

Певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, перенесла операцию. По словам певицы, хирургическое вмешательство потребовалось из-за проблем с одним из пальцев на ноге.

«Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала», - рассказала певица в своем Instagram.

По словам Ионовой, операция прошла успешно. Кроме того, в обращении к подписчикам, артистка посоветовала не воспринимать «здоровье как данность».

«Ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно – выздороветь», - добавила она.

Ранее сообщалось о госпитализации еще одной певицы - Аниты Цой. С борта вертолета артистка заявила, что ее экстренно перевозят из станицы Старощербиновская в Краснодарский край, в связи с чем пришлось отменить ряд концертов.