Украинская армия приняла на вооружение ракетный комплекс «Ольха»

Украина взяла на вооружение ракетный комплекс национального производства «Ольха». Об этом сообщается на станице «Правительственного портала» страны в Facebook.

Более того, отмечается, что в ближайшее время Украина намерена начать серийное производство комплекса, что поспособствует укреплению обороноспособности страны.

«Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года», - говорится в сообщении.

Ранее на Украине прошли испытания комплекса «Ольха», созданной на основе советской реактивной системы залпового огня «Смерч».