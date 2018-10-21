Из-за сильного тумана в Москве объявлен желтый уровень опасности

В Москве и Подмосковье из-за сильного тумана синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21 октября 21.00 по местному времени до утра понедельника 22 октября.

Ранее «Звезда» сообщала, что со следующей недели осень постепенно начнет вступать в свои права. В понедельник температура воздуха прогреется от трех-пяти градусов тепла ночью, до восьми-десяти днем. В середине недели будет ветрено и начнутся дожди. К концу следующей недели в Москве наступят первые заморозки.