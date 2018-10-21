Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса и маршрутки в Подмосковье

В Дмитровском районе Московской области, в поселке Новосиньково, произошла крупная авария. На 18-м километре автодороги А-108 микроавтобус столкнулся с автобусом.

В результате аварии погибли четыре человека, еще десять - пострадали. Об этом агентству ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Столкновение произошла приблизительно в 17.40 по московскому времени. Движение на одной полосе трассы затруднено.

На месте работают сотрудники ГУ МЧС. Обстоятельства проишествия выясняются.