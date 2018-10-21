Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса и маршрутки в Подмосковье
Еще десять человек пострадали в результате ЧП в поселке Новосиньково.
Фото: ЧП, Дмитров Вконтакте
В Дмитровском районе Московской области, в поселке Новосиньково, произошла крупная авария. На 18-м километре автодороги А-108 микроавтобус столкнулся с автобусом.
В результате аварии погибли четыре человека, еще десять - пострадали. Об этом агентству ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Столкновение произошла приблизительно в 17.40 по московскому времени. Движение на одной полосе трассы затруднено.
На месте работают сотрудники ГУ МЧС. Обстоятельства проишествия выясняются.