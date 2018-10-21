Опубликовано видео с моментом крушения вертолета Ми-17 в Калифорнийском заливе

Очевидец снял на камеру смартфона крушение вертолета Ми-17, который принадлежал военно-морским силам Мексики. Инцидент случился 20 октября в акватории Калифорнийского залива, который является частью Тихого океана.

По информации издания Newsbeezer, вертолет, на борту которого было 12 человек, принимал участие в операции по борьбе с браконьерами.

В результате происшествия один человек погиб, двое - пострадали. Причина крушения вертолета пока неизвестна.