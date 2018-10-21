В Керчи 20 пострадавших при атаке на колледж получили компенсации

Двадцать человек, пострадавших в трагедии в Керчи, получили денежные компенсации в размере полумиллиона рублей. В настоящий момент ведется работа по остальным выплатам. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали городские власти.

Напомним, по последним данным общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже при взрыве и стрельбе увеличилось до 73 человек.

Часть пострадавших при нападении доставили в столицу, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое. Остальных раненных расположили в местных больницах. Еще часть - отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 60 миллионов на пособия пострадавшим в Керчи.