«Не от большого ума»: Горбачев о решении США выйти из ДРСМД

Экс-президент СССР Михаил Горбачев дал комментарий по поводу решения Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению Горбачева, это подорвет все усилия, приложенные руководителями СССР и США для достижения ядерного разоружения.

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума», - заявил Горбачев в комментарии «Интерфаксу».

Также он добавил, что отказ от договора является огромной ошибкой.

Ранее сообщалось, что 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что Америка собирается выйти из договора РСМД и начать разрабатывать нового оружие. Соглашение запрещает США и России вести разработку, а также иметь баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Данное решение в Москве назвали ударом по мировой стратегической стабильности и желанием Соединенных Штатов построить однополярный мир.

Идею разрыва соглашения в администрации американского президента поддерживает его советник по нацбезопасности Джон Болтон. Ожидается, что воскресенье 21 октября состоится его визит в Москву. Как заявил пресс-секретарь российского лидера, после последних заявлений, наверняка, со стороны США потребуются разъяснения.