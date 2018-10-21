Опубликованы кадры спасения экипажем вертолета пострадавших при наводнении на Сицилии

Сотрудники спецслужб Сицилии работают над спасением граждан и туристов, пострадавших в сильнейшем наводнении, возникшем из-за непрекращающихся в регионе дождей.

«Звезда» публикуют кадры спасения некоторых пострадавших. Специалисты спускаются из вертолетов по канатам, чтобы забрать застрявших на крышах людей.

Из-за прошедших ливней курортный остров в настоящий момент больше напоминает Венецию. Некоторые улицы превратились в реки. Вместо машин людям приходится использовать надувные лодки для перемещения.

В местных школах отменены уроки. А авиасообщение с островом временно приостановлено.