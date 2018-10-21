МИД Германии осудил решение Трампа выйти из договора о РСМД

В Германии решение Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) назвали «разочаровывающим». Тем не менее, как отметил госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен, Германия продолжит работу по ядерному разоружению.

«Разочаровывающее решение президента Трампа - отказаться от Договора о РСМД. Мы будем продолжать работу по ядерному разоружению. Россия также должна соблюдать свои обязательства», - заявил дипломат в Twitter.

Аннен добавил, что теперь Европа должна будет полностью «предотвратить модернизацию ракет средней дальности».

Ранее сообщалось о намерении Дональда Трампа инициировать выход из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал это решение, отметив, что Москва якобы не выполняет его условия.

Тем временем в МИД РФ решение Вашингтона назвали шантажом.