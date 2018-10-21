Анита Цой с борта вертолета сообщила подробности госпитализации
Ранее концертный директор певицы рассказал «Звезде», что артистке предстоит «не очень сложная операция».
Видео: anitatsoy, Instagram
Известную певицу Аниту Цой срочно госпитализировали в Краснодарском крае. Об этом артистка сообщила в социальной сети Instagram.
«К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, Казани и Самаре переносятся. Я прошу прощения, попала в больницу», - обратилась к своим фанатам исполнительница.
Она записала видео с борта вертолета, на котором сообщила, что ее экстренно перевозят из станицы Старощербиновская в Краснодарский край.
Концертный директор певицы рассказал «Звезде», что артистке предстоит «не очень сложная операция», сообщить диагноз он отказался.