Анита Цой с борта вертолета сообщила подробности госпитализации

Известную певицу Аниту Цой срочно госпитализировали в Краснодарском крае. Об этом артистка сообщила в социальной сети Instagram.

«К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, Казани и Самаре переносятся. Я прошу прощения, попала в больницу», - обратилась к своим фанатам исполнительница.

Она записала видео с борта вертолета, на котором сообщила, что ее экстренно перевозят из станицы Старощербиновская в Краснодарский край.

Концертный директор певицы рассказал «Звезде», что артистке предстоит «не очень сложная операция», сообщить диагноз он отказался.