Анита Цой экстренно госпитализирована в Краснодаре
Концертный директор певицы не сообщил подробности диагноза Аниты Цой.
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Популярную исполнительницу Аниту Цой экстренно госпитализировали в Краснодаре. Об этом рассказал «Звезде» концертный директор артистки Дмитрий Бушуев.
«Подробности диагноза я не буду сообщать. Предстоит операция не очень сложная, без риска для жизни, но тем не менее ее нужно сделать. Мы не долетели до Уфы сегодня на концерт и отменили еще три города. Даже не отменим, а будем переносить на другие даты», - заявил он.
Информацию о госпитализации подтвердила и сама певица на своей странице в Instagram.