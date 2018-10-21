Анита Цой экстренно госпитализирована в Краснодаре

Популярную исполнительницу Аниту Цой экстренно госпитализировали в Краснодаре. Об этом рассказал «Звезде» концертный директор артистки Дмитрий Бушуев.

«Подробности диагноза я не буду сообщать. Предстоит операция не очень сложная, без риска для жизни, но тем не менее ее нужно сделать. Мы не долетели до Уфы сегодня на концерт и отменили еще три города. Даже не отменим, а будем переносить на другие даты», - заявил он.