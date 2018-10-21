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Анита Цой экстренно госпитализирована в Краснодаре

Александра Арсентьева
16:56 21.10.2018
Концертный директор певицы не сообщил подробности диагноза Аниты Цой.
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Популярную исполнительницу Аниту Цой экстренно госпитализировали в Краснодаре. Об этом рассказал «Звезде» концертный директор артистки Дмитрий Бушуев.

«Подробности диагноза я не буду сообщать. Предстоит операция не очень сложная, без риска для жизни, но тем не менее ее нужно сделать. Мы не долетели до Уфы сегодня на концерт и отменили еще три города. Даже не отменим, а будем переносить на другие даты», - заявил он.

Информацию о госпитализации подтвердила и сама певица на своей странице в Instagram.

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