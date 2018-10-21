В МИД Сирии назвали действия коалиции США в Ракке геноцидом

Министерство иностранных дел Сирии приравняло к геноциду действия международной коалиции во главе с США при освобождении города Ракка. Об этом сообщает гостелевидение САР, ссылаясь на собственный источник в дипломатическом ведомстве.

В заявлении отмечается, что за совершенные действия должны предусматриваться наказания.

«Сирия осуждает ложные заявления и кампанию дезинформации, к которой относится и заявление МИД Франции по поводу того, что он назвал освобождением Ракки», - говорится в сообщении.

Добавляется, что власти Франции могут поддерживать террористические группировки, действующие в Сирии, и намерено предпринимают действия, которые приводят к уничтожению мирного населения.

Ранее МИД Сирии обвинил коалицию США в нарушении международного права и потребовал от ООН проведения независимого расследования авиаудара коалиции.

Напомним, «освободительная операция» была проведена в 2017 году. В результате бомбардировок сирийский город был полностью разрушен. Ракка до сих пор не восстановлена для жизни мирного населения.