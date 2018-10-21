Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе потушен
В ходе тушения пожара погиб один спасатель, еще двое пострадали.
Фото: МЧС РФ
Во Владикавказе спасателям удалось ликвидировать возгорание на заводе «Электроцинк».
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания, площадь пожара составила 4,5 тысяч квадратных метров.
Возгорание было локализовано в 13:12 по местному времени, в 15:33 его удалось ликвидировать.
При тушении пожара один спасатель погиб, еще двое пострадали. По факту случившегося инцидента Следственный комитет России начал проверку.