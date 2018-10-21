Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе потушен

Во Владикавказе спасателям удалось ликвидировать возгорание на заводе «Электроцинк».

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания, площадь пожара составила 4,5 тысяч квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 13:12 по местному времени, в 15:33 его удалось ликвидировать.

При тушении пожара один спасатель погиб, еще двое пострадали. По факту случившегося инцидента Следственный комитет России начал проверку.