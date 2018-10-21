Умер режиссер «Клана Сопрано» и «Офиса»

В США на 58-м году жизни ушел из жизни режиссер Денни Лейнер. Об этом его коллега Росс Путман рассказал в соцсетях.

По его словам, на протяжении долгого времени Лейнер боролся с раком легких, однако болезнь взяла свое.

«Дэнни был саркастичным, сообразительным, с острым чувством юмора, а также любовью к культуре и комедии всех видов», - рассказал Путман о режиссере.

Он добавил, что работал с Лейнером с самого начала своей профессиональной карьеры. Путман отметил, что на тот момент Лейнер уже состоялся в профессии, однако никогда не отказывал в помощи новичкам.

Денни Лейнер начал режиссерскую карьеру в 1996 году. Среди его наиболее популярных работал числятся такие фильмы и сериалы, как «Клан Сопрано», «Офис», «Как добиться успеха в Америке» и «Девочки Гилмор».