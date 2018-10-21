Во время вечеринки в США под танцующими людьми провалился пол: момент обрушения

Во время вечеринки в многоквартирном доме в Южной Каролине во время вечеринки провалился пол. В результате инцидента десятки людей получили ранения.

Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на полицию, тридцать человек с разными травмами были доставлены в районные больницы.

Квартира была арендована для частной вечеринки. На кадрах видео, которое было снято на месте происшествия, показана вечеринка, люди веселятся и танцевали и внезапно пол обрушается. Далее непонятно что происходит на видео - слышатся крики, плач, далее на кадрах появляется комната с огромной дырой в полу.