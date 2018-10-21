Число пострадавших при сходе поезда с рельсов на Тайване превысило 120

Количество пострадавших в результате схода поезда рельсов на Тайване, в районе города Илань, около станции «Синьма», превысило 120 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В администрации железнодорожной станции также подтвердили смерть 17 пассажиров.

В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты. Десятки пассажиров могут быть заблокированы в вагонах поезда.

Движении на железной дороге перекрыто в обе стороны. Всех пострадавших транспортируют в ближайшие медицинские заведения.