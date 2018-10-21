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Австралийский журналист назвал Калининград «ножом у горла» НАТО

Валентина Пескова
14:48 21.10.2018
По мнению корреспондента, город у берега Балтийского моря стоит «ножом у горла» НАТО, становясь милитаризированным аванпостом России.
Австралийский журналист назвал Калининград «ножом у горла» НАТО
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Иностранный журналист в красках описал, какую «опасность» для Североатлантического альянса представляет российский Калининград. По мнению корреспондента австралийского портала News.com.au Джейми Сайдела, Российская Федерация якобы сделала «настоящий милитаризованный аванпост» из своего города на Балтийском море. Поэтому сейчас он стоит, словно «нож у горла» НАТО.

«Новые бункеры.  Новые ракеты. Современные базы ВВС. Пополненные хранилища боеприпасов. Москва что-то затеяла в своем анклаве в Калининграде, нацеленном на сердце Европы», - панически пишет журналист.

Свои выводы Сайдел сделал на основе репортажей американских журналистов CNN, а те, в свою очередь, опирались на некую спутниковую съемку израильской компании ImageSat International. На фото журналисты якобы разглядели быстрое расширение и модернизацию минимум четырех ключевых российских военных объектов в Калининградской области.

Так, СNN отмечает, что в России якобы модернизируется хранилище ядерного оружия. При этом факты, которые могли бы подтвердить предположения о строительстве бункеров, в публикации отсутствуют.

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