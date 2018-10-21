На Тайване поезд сошел с рельсов и перевернулся: есть жертвы

В результате схода поезда с рельсов в районе города Илань на Тайване 21 октября погибло 17 человек.

Крушение произошло около 17.00 по местному времени (12.00 мск). Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное новостное агентство страны, в инциденте также пострадали 80 человек. Отмечается, что около 40 человек могут быть заблокированы в вагонах железнодорожного состава.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, они направляют пострадавших в ,ближайшие медицинские учреждения.