На Тайване поезд сошел с рельсов и перевернулся: есть жертвы
На Тайване в результате схода пассажирского поезда погибли 17 человек, пострадали 80, в том числе машинисты.
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В результате схода поезда с рельсов в районе города Илань на Тайване 21 октября погибло 17 человек.
Крушение произошло около 17.00 по местному времени (12.00 мск). Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное новостное агентство страны, в инциденте также пострадали 80 человек. Отмечается, что около 40 человек могут быть заблокированы в вагонах железнодорожного состава.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, они направляют пострадавших в ,ближайшие медицинские учреждения.