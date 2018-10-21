Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе локализовали

Во Владикавказе спасателями локализован пожар на заводе «Электроцинк» на площади 4,5 тысяч кв. метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Северная Осетия – Алания.

«Пожар был локализован в 13:12. В результате пожара есть пострадавшие. Продолжается тушение пожара», - сказано в сообщении экстренного ведомства.

Как отметили в республиканском МЧС, эвакуация горожан проводится не будет, поскольку признана нецелесообразной. По данным Роспотребнадзора, в атмосферном воздухе не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Пожар начался в ночь на 21 октября в цехе электролиза на металлургическом заводе во Владикавказе. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. метров. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое пострадали. СК России начал проверку по факту ЧП.