Полицейские в Майами жестоко избили 14-летнюю темнокожую девочку при задержании: видео

Сотрудники полиции Майами начали избивать 14-летнюю темнокожую девочку, задержав ее неподалеку от одного из торговых моллов. При этом, судя по видеозаписи, сделанной очевидцами во время происшествия, видно, что девушка не представляла опасности для полицейских. Об инциденте пишет Miami New Times.

После того как видео попало в сеть, в адрес зафиксированных на ней сотрудников посыпались обвинения, что «взрослые мужчины» не имели права вести себя подобным образом. В ответ полиция города выпустила официальное заявление, озаглавив его «Во избежание слухов». В нем объяснено, что полицейские пытались освободить кулаки девочки, которые она спрятала под животом, чтобы надеть на нее наручники. Якобы подросток агрессивно себя вела и оказывала сопротивление при задержании. А после того, как на нее все же надели наручники, умудрилась ударить одного из офицеров.

Семья девочки наняла адвоката, который будет настаивать на том, что полицейские превысили свои полномочия.