Трагедия в Керчи: число пострадавших возросло до 73

Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже при взрыве и стрельбе увеличилось до 73 человек.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центр медицины катастроф Крыма, на данный момент общее количество пострадавших - 73 человека, из них госпитализированы 47. В Симферополе в больницах находится 15 человек с травмами средней степени тяжести. Пострадавшие находятся в 11 больницах Крыма, Краснодарского края и Москвы.

Ранее сообщалось, что часть пострадавших при нападении в Керчи доставили в столицу, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, где был зафиксирован момент нападения Владислава Рослякова на студентов и преподавателей керченского колледжа.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса политехнического колледжа в Керчи взорвал самодельную бомбу в стенах своего учебного заведения, после чего начал расстреливать людей, а затем застрелился сам. В результате его действий погиб 21 человек.