Автобус с десятками пассажиров загорелся на ходу подо Львовом: видео
В ночь на воскресенье 21 октября на трассе Львов-Самбор загорелся туристический автобус.
Видео: Igor Zinkevych, Facebook
Подо Львовом пассажирский автобус загорелся во время движения. На тот момент в нем находилось более 40 человек, сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС по Львовской области.
Инцидент произошел в ночь на 21 октября на трассе Львов - Самбор. В результате происшествия никто не пострадал, рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook. Транспортное средство полностью выгорело, некоторые пассажиры лишились документов
Отмечается, что пассажиры возвращались с экскурсии в Ужанские купели.
В настоящее время причина возгорания автобуса устанавливается. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.