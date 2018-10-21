Автобус с десятками пассажиров загорелся на ходу подо Львовом: видео

Подо Львовом пассажирский автобус загорелся во время движения. На тот момент в нем находилось более 40 человек, сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС по Львовской области.

Инцидент произошел в ночь на 21 октября на трассе Львов - Самбор. В результате происшествия никто не пострадал, рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook. Транспортное средство полностью выгорело, некоторые пассажиры лишились документов

Отмечается, что пассажиры возвращались с экскурсии в Ужанские купели.

В настоящее время причина возгорания автобуса устанавливается. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.