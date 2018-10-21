Водитель маршрутки подрался с пьяным пассажиром в Ростове-на-Дону: видео

В Ростове-на-Дону произошла драка между водителем маршрутного автобуса и пассажиром. Запись инцидента, сделанная очевидцами, попала в социальные сети.

Как уточняет местный портал Rostovgazeta.ru, конфликт случился на проспекте Королева. Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спросил у водителя, куда тот едет. На что водитель предложил, что раз нетрезвый мужчина не знает маршрута, ему лучше было бы пройтись пешком. В ответ пассажир разбил окно в маршрутке и предложил водителю выйти подраться. Тот, в свою очередь, полез искать бейсбольную биту.

Полиция Ростова-на-Дону начала проверку по данному инциденту.