Роспотребнадзор советует жителям Владикавказа не выходить на улицу из-за пожара на заводе

Во Владикавказе пожарные продолжают тушить возгорание на заводе «Электроцинк». В Роспотребнадзоре Северной Осетии посоветовали горожанам не открывать окна и ограничить пребывание на улице.

Ведомство контролирует атмосферный воздух и оценивает его на опасные вещества, пишет портал «Градус».

По словам зампредседателя правительства республики Ирбека Томаева, завод, находящийся в промзоне, не представляет угрозы жителям Владикавказа, а утечки опасных веществ нет. Он отметил, что эвакуация местных жителей не планируется.

Как отмечает ТАСС, власти города проводят мониторинг и сбор информации о возгорании на заводе. А руководство предприятия готово к эвакуации работников в случае возникновения угрозы.

Однако в соцсетях жители города рекомендуют соседям забирать семьи и выезжать за пределы города из-за угрозы взрыва.

Напомним, в ночь на 21 октября на металлургическом заводе «Электроцинк» произошел пожар. К настоящему времени площадь возгорания, возникшего в цехе электролиза, достигла 4,5 тысяч квадратных метров. В результате пожара погиб один сотрудник МЧС РФ, еще двое пострадали.