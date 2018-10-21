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Роспотребнадзор советует жителям Владикавказа не выходить на улицу из-за пожара на заводе

Василиса Морозова
12:38 21.10.2018
Утечки опасных веществ при пожаре на заводе «Электроцинк» во Владикавказе нет. Однако Роспотребнадзор рекомендует местным жителям не выходить на улицу.
Фото: МЧС РФ

Во Владикавказе пожарные продолжают тушить возгорание на заводе «Электроцинк». В  Роспотребнадзоре Северной Осетии посоветовали горожанам не открывать окна и ограничить пребывание на улице.

Ведомство контролирует атмосферный воздух и оценивает его на опасные вещества, пишет портал «Градус».

По словам зампредседателя правительства республики Ирбека Томаева, завод, находящийся в промзоне, не представляет угрозы жителям Владикавказа, а утечки опасных веществ нет. Он отметил, что эвакуация местных жителей не планируется.

Как отмечает ТАСС, власти города проводят мониторинг и сбор информации о возгорании на заводе. А руководство предприятия готово к эвакуации работников в случае возникновения угрозы.

Однако в соцсетях жители города рекомендуют соседям забирать семьи и выезжать за пределы города из-за угрозы взрыва.

Напомним, в ночь на 21 октября на металлургическом заводе «Электроцинк» произошел пожар. К настоящему времени площадь возгорания, возникшего в цехе электролиза, достигла 4,5 тысяч квадратных метров. В результате пожара погиб один сотрудник МЧС РФ, еще двое пострадали.

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