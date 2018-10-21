Москва не исключила «военно-технических» ответных мер в случае выхода США из ДРСМД

В случае продолжения политики разрыва соглашений с РФ у Москвы не останется иного выхода, как дать военно-технический ответ США. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Если американцы будут и дальше действовать топорно и грубо, если они будут и дальше в одностороннем порядке выходить из соглашений, из договоренностей, то тогда нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера», - отметил дипломат.

По словам Рябкова, американцы в одностороннем порядке выходят из ряда международных соглашений - от ядерной сделки по Ирану до Всемирного почтового союза. Он добавил, что подобная политика Вашингтона начала вызывать все большее неприятие во многих странах и кругах международной общественности. Об этом пишет РИА Новости.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва с тревогой воспринимает попытки шантажа, чтобы добиться уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Рябков опроверг все обвинения РФ о нарушении договора РСМД.

«Свои надуманные обвинения они так и не смогли за все эти годы подкрепить внятными объяснениями, по какой причине это делается», - сказал он.

Ранее глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон поддержал решение американского президента Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о РСМД, отметив, что Москва якобы не выполняет его условия.