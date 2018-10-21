Шантаж: в МИД РФ прокомментировали решение США о выходе из ДРСМД

Москва осуждает решение Вашингтона, шантажом пытающего добиться от РФ уступок в международной безопасности, уверен замглавы МИД России Сергей Рябков.

«С тревогой и осуждением воспринимаем новые американские попытки методом шантажа добиться от России уступок в сфере международной безопасности и стратегической стабильности», - отметил дипломат.

По его словам, Москва неоднократно утверждала, что никаких оснований для «надуманных обвинений» о нарушении договора со стороны России у США нет.

Документ, подписанный 8 декабря 1987 года, может быть расторгнут любой из сторон, если она представит убедительные доказательства выхода из него. До тех пор документ носит бессрочный характер.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о РСМД, отметив, что Москва якобы не выполняет его условия. Однако заявления Трампа, анонсирующего выход США из договора о РСМД, назвал шантажом также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.