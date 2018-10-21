Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2,1 тысячи человек

Число жертв разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии, произошедших 28 сентября, возросло до 2113 человек. Эту цифру, со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, обнародовал индонезийский портал Detik.

Кроме того, по словам представителя Агентства, более 4,6 тысячи местных жителей, пострадавших при землетрясении, остаются в тяжелом состоянии. Основное число жертв катастрофы пришлось на город Палу, являющийся административным центром провинции Сулавеси. Всего же количество получивших травмы составляет более 10 тысяч человек.

Ранее власти страны заявляли о 1649 погибших. Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Индонезии 28 сентября. После него последовало еще 360 афтершоков. МЧС России доставило самолетом более 23 тонн гуманитарной помощи пострадавшим. Она включала в себя установки для очистки воды, электростанции, палатки, одеяла.