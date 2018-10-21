Кровля и стены горящего во Владикавказе завода обрушились на площади 612 квадратных метров

Площадь обрушения горящего металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе составила 612 квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии - Алании.

«Произошло обрушение кровли площадью 612 квадратных метров соответствующих каскадов, также произошло обрушение стены в районе 26-го каскада», - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В настоящий момент площадь возгорания на заводе во Владикавказе увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Из Кабардино-Балкарии в регион направили пожарный поезд.

СКР начал проверку по факту пожара на владикавказском заводе, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, пожарный. Еще двое сотрудников МЧС РФ получили травмы. По данным следствия, возгорание произошло в электролитном цеху.

«Все рабочие, работавшие на заводе в ночную смену, были эвакуированы. На данный момент тушение пожара продолжается, других пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Кроме того, по предварительным данным, на предприятии находились емкости с серной кислотой. Вероятность взрыва сохраняется.