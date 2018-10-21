Опубликованы кадры взрыва и расстрела людей в колледже в Керчи

Опубликовано видео с камер наблюдения в Керченском политехническом колледже, которые сняли момент нападения 18-летнего студента Владислава Рослякова на учащихся и преподавателей. Кадры показали в своем эфире «Вести. Крым».

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Росляков, вооруженный помповым ружьем и самодельными взрывными устройствами, пришел в учебное заведение, произвел подрыв одной из бомб и начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. После этого он покончил с собой.

Жертвами атаки стал 21 человек - 16 подростков и пять взрослых сотрудников колледжа. Еще 46 пострадавших сейчас находятся в больницах Москвы и Крыма, многие из них - в тяжелом состоянии.