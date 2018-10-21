Британский министр обороны поддержал решение Трампа отказаться от ДРСМД

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора с РФ о РСМД, пишет Financial Times.

«Наш долгосрочный союзник - США, поэтому мы будем непоколебимы в поддержке Штатов в отстаивании их четкой позиции о том, что России нужно соблюдать обязательства по соглашению, которое она подписала», - заявил он.

Уильямсон сказал, что в Лондоне «хотели бы, чтобы соглашение продолжало действовать». Однако, по его словам, «одна сторона игнорирует соглашение», то есть российская стороны якобы «издевается» над ДРСМД.

«Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок», - подчеркнул британский министр.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из договора о РСМД, отметив, что якобы Россия не выполняет его условия.

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление Трампа о выходе США из договора о РСМД «продолжающимся шантажом», а последствия такого решения - «катастрофическими».