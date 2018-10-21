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На следующей неделе Москву ждут похолодание и заморозки

Валентина Пескова
10:28 21.10.2018
Волну продолжительного тепла сменит влажный и холодный антициклон.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Осень постепенно начнет вступать в свои права в столице на следующей неделе. Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 октября «Звезде» дали в центре погоды «Фобос».

По словам ведущего специалиста центра Михаила Леуса, в первый день новой недели характер погоды в столичном регионе продолжит определять достаточно влажный и холодный антициклон. Погода будет преимущественно облачная, однако при этом обойдется без дождей. Тем не менее температура все равно будет на один-два градуса выше климатической нормы: от трех-пяти градусов тепла ночью, до восьми-десяти днем.

«Во вторник в столичном регионе, понижая температурный фон, с кратковременными дождями пройдет атмосферный фронт. Погода будет облачная, с прояснениями, начнет усиливаться ветер. В ночные часы - от двух-четырех градусов тепла в городе, и до нуля - пяти градусов тепла по области. Днем температура не превысит шесть-восемь градусов. По области - четыре-девять тепла», - рассказал специалист.

В середине недели Москва попадет под влияние активного циклона с северо-запада. Днем небо постепенно затянут плотные облака, начнутся дожди, будет ветрено. Температура днем будет колебаться в пределах 6-8 градусов. В последующем погода будет облачной и ветреной, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температура понизится до нуля - пяти градусов тепла ночью, и трех-восьми - днем.

А вот к концу будущей недели столице наступят первые заморозки. В ночные часы ожидается от минус одного до плюс четырех, днем - от двух до семи градусов выше нуля.

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