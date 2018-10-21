СК подтвердил сообщения о стрельбе из дробовика в Кемеровской области

СК официально подтвердил появившиеся ранее новости в соцсетях о том, что вооруженный дробовиком мужчина открыл стрельбу по людям в Кемеровской области. Инцидент произошел утром 21 октября в в поселке Пача.

Как уточнили «Звезде» в региональном управлении ведомства, 68-летний мужчина произвел выстрел в приемного 42-летнего сына, а затем - в родного 31-летнего.

«После чего выехал на берег реки и совершил суицид», - добавили в СК.

На месте происшествия сейчас работают следователи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».