Владикавказ: площадь пожара на заводе выросла до 4,5 тысяч квадратных метров, есть угроза взрыва

Площадь возгорания на заводе «Электроцинк» во Владикавказе увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, сказали в пресс-службе МЧС России по Северной Осетии.

«Площадь пожара возросла до 4,5 тысячи квадратных метров», - сообщили в экстренных службах.

На предприятии сохраняется угроза взрыва, в связи с чем пожарные были выведены из здания, тушение возгорания производится с улицы.

«Так как идет выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе», - отметили в экстренном ведомстве.

Возгорание началось в электролитном цехе. Ранее обрушилась кровля на площади 612 квадрптных метров и стены. Из соседнего региона, Кабардино-Балкарии, на помощь направлен пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что возгорание на заводе во Владикавказе удалось локализировать. При тушении металлургического завода погиб один пожарный, еще двое сотрудников МЧС РФ пострадали.