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Названы домашние цветы, улучшающие качество воздуха и кожи

Валентина Пескова
09:48 21.10.2018
Растения были определены в ходе исследования ученых из Университета Рединга и Королевского садоводческого общества Великобритании.
Названы домашние цветы, улучшающие качество воздуха и кожи
Фото: D. u. M. Sheldon blickwinkel Globallookpress

Известно, что зеленые растения в доме улучшают качество воздуха, собирая пыль, следы задымления и другие частицы, опасные для здоровья. Ученые из Университета Рединга и Королевского садоводческого общества Великобритании в ходе исследования определили лидеров по этой способности среди домашних цветов.

Специалисты пришли к мнению, что лучше всего улучшают воздух и насыщают его кислородом лилии (а именно, спатифиллум) и плющ (хедера).

«Эти домашние растения просты в уходе и достаточно эффективно снижают сухость воздуха внутри помещения, а также снижают сухость кожи, способствуя ее увлажнению», - рассказала доктор Тиана Блануса Daily Mail.

О целебных свойствах растений Королевское садоводческое общество Великобритании заявило в исследовании еще 2016 году, отдельно упомянув при этом и плющ. По мнению ученых, зеленые растения в домах и офисах в целом оказывают благоприятное воздействие на психику человека, снижают уровень стресса, волнения и усталости.

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