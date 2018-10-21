Косачев назвал катастрофическими последствия выхода США из договора РСМД

Заявление американского лидера Дональда Трампа о выходе США из договора РСМД является продолжающимся шантажом, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Он напомнил, что договор предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным обстоятельствам и в шестимесячный срок. Косачев отметил, что Вашингтон пока не сделал никаких официальных шагов в данном направлении. Несмотря на то, что заявление похоже на шантаж, это «не делает его менее угрожающим и опасным», уверен политик.

«Если это действительно произойдет, последствия и правда окажутся катастрофическими», - написал он в Facebook.

Косачев считает, что разрыв ДРСМД может даже привести к войне, поэтому данная критичная ситуация с конкретными угрозами требует обсуждений, в частности в Совете Безопасности ООН.

«Потребуются консультации и в "четверке" (без США) ядерных держав, безотлагательная дискуссия на Конференции по разоружению в Женеве и обсуждение в Совете Безопасности ООН», - добавил глава комитета Совфеда по международным делам.

Сенатор подчеркнул, что все, чего хотят американцы, это «одностороннее военное превосходство в сфере ядерных и обычных вооружений, чтобы навязывать миру свою волю и интересы, поэтому США не нужен баланс сил».

Напомним, Россия и США обвиняют друг друга в несоблюдении Договора о РСМД. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил о намерении Вашингтона выйти из договора о РСМД и начать разработку нового оружия.