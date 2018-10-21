Очевидцы: вооруженный дробовиком мужчина открыл стрельбу в Кузбассе

В социальных сетях появилась информация, что в Кузбассе в поселке Пача вооруженный дробовиком мужчина открыл огонь по местным жителям. ЧП произошло 21 октября около 10 часов утра.

«Мужчина на велосипеде, вооруженный дробовиком, стрелял в местных жителей», - говорится в одном из сообщений.

Там же добавляется, что погибших двое, а в одного из убитых было совершено пять выстрелов. Сам стрелок после инцидента покончил с собой.

По предварительной информации, стрельбу открыл 68-летний мужчина, а двумя жертвами стали его собственные сыновья - 1987 и 1976 года рождения.

В правоохранительных органах официально не комментировали появившуюся в сетях информацию о стрельбе.