Опубликован момент аварии на Невском проспекте с BMW и Hyundai: видео

В Сети появились кадры, снятые на видеорегистратор, на которых видно, как автомобиль BMW влетел в автомобиль Hyundai Getz, который от удара врезался в автобусную остановку.

Авария произошла на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в ночь на 21 октября. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы, стоит несколько машин реанимации.

Как пишет «Ura.ru», водитель-лихач BMW заявил, что сидящая за рулем Hyundai женщина нажала на газ в тот момент, когда он перестраивался, поэтому его занесло и он влетел в автомобиль Hyundai Getz.