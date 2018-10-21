Опубликован момент аварии на Невском проспекте с BMW и Hyundai: видео
Водитель на BMW при перестроении на дороге сначала задел одну машину, а затем - другую.
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, ВКонтакте
В Сети появились кадры, снятые на видеорегистратор, на которых видно, как автомобиль BMW влетел в автомобиль Hyundai Getz, который от удара врезался в автобусную остановку.
Авария произошла на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в ночь на 21 октября. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы, стоит несколько машин реанимации.
Как пишет «Ura.ru», водитель-лихач BMW заявил, что сидящая за рулем Hyundai женщина нажала на газ в тот момент, когда он перестраивался, поэтому его занесло и он влетел в автомобиль Hyundai Getz.