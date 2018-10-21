Иномарка влетела в автобусную остановку в Петербурге из-за лихача на BMW

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге иномарка Hyundai Getz влетела в остановку общественного транспорта из-за опасного маневра лихача на BMW в ночь на 21 октября.

В Сети очевидцы публикуют видео с места аварии, на которых видны последствия: разбитая вдребезги остановка, помятая иномарка, машины скорой помощи.

По словам жителей города, авария произошла неподалеку от Гостиного двора: BMW на большой скорости перестроился несколько раз, задев Hyundai, в результате чего автомобиль выбросило на тротуар и машина влетела в рекламную конструкцию на остановке.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и медики. Однако, как отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП никто не пострадал.