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Площадь пожара на заводе во Владикавказе увеличилась до тысячи квадратных метров

Валентина Пескова
08:43 21.10.2018
В городе горит металлургический завод «Электроцинк», в результате происшествия есть жертвы и пострадавшие.

Площадь пожара на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе увеличилась до тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике Северная Осетия - Алания.

«По прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что на территории ОАО "Электроцинк" происходит горение в цеху электролиза цинка, на площади 1000 квадратных метров», -  говорится в сообщении.

Ранее представитель МЧС заявил о том, что при ликвидации возгорания погиб один пожарный. Еще два сотрудника МЧС пострадали. Среди работников самого предприятия пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается. От МЧС России к операции привлечены 62 человека личного состава и 18 единиц техники.

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