Площадь пожара на заводе во Владикавказе увеличилась до тысячи квадратных метров

Площадь пожара на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе увеличилась до тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике Северная Осетия - Алания.

«По прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что на территории ОАО "Электроцинк" происходит горение в цеху электролиза цинка, на площади 1000 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Ранее представитель МЧС заявил о том, что при ликвидации возгорания погиб один пожарный. Еще два сотрудника МЧС пострадали. Среди работников самого предприятия пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается. От МЧС России к операции привлечены 62 человека личного состава и 18 единиц техники.