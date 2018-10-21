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Важный гуманитарный груз доставили российские военные в одну из клиник Дамаска

Виталий Акиньшин
08:40 21.10.2018
Российские военные снабдили инвалидными колясками и одеялами медицинский центр в Дамаске, где восстанавливаются после боев с боевиками сирийские бойцы.

Важный гуманитарный груз доставили российские военные в одну из клиник Дамаска. Инвалидные коляски, полотенца и теплые одеяла привезли в медицинский центр, где после тяжелых боев с террористами здоровье восстанавливают солдаты правительственной армии.

Солдат сирийской армии Васим Вайсах показал кадры того самого боя, который навсегда разделил его жизнь на «до» и «после». Попытку прорвать окружение зафиксировала установленная на танке камера.

«В районе черного камня нас окружили боевики ИГИЛ*. Мы хотели прорваться на танке. Поставили дымовую завесу. Я пошел вперед, чтобы осмотреться и в этот момент начался минометный обстрел.  Одна из мин разорвалась рядом со мной», - рассказал Васим Вайсах.

Потеряв обе ноги, Васим не лишился главного - веры в себя и свое будущее. Ему также помогли врачи больницы «Хамиш», где получившие тяжелые ранения бойцы проходят курс психологической и физической реабилитации. Своим коллегам и братьям по оружию помогли и российские военные совместно фондом Ахмата Кадырова.

«Мы привезли 25 инвалидных колясок, привезли 50 полотенец, 50 одеял зимних, потому что уже будет холодно. И это самое малое, что мы можем для них сделать. Они воевали за свой народ. Они остались без рук, без ног. Для своей родины», - отметила представитель фонда Халися Абрегова.

Хусам ушел на фронт, когда ему было всего 14, а сейчас ему 18. Несмотря на потерю ног, он по-прежнему мечтает во чтобы то ни стало вернуться на передовую. Пока, говорит Хусам, сложно даже выбраться в коридор, чтобы пообщаться с товарищами. Собственная коляска для этих ребят - возможность расширить окружающее больничное пространство.

«Мы очень благодарны за ту помощь, которую оказывают нам российские военные. Ведь каждый пациент, который выписывается из нашей больницы, если ему тяжело ходить, он получает от нас инвалидную коляску. Поэтому мы постоянно в них нуждаемся», - сказал директор больницы Хамит Махмуд.

В ближайшие дни российские военные отправятся в следующий госпиталь, чтобы поддержать настоящих героев, защитивших свою страну.

Ежегодно через этот реабилитационный центр проходит более полутора тысяч сирийских военных, которые получили тяжелые ранения в боях за освобождение своей страны. Покидая эти стены, они на память оставляют свои фотографии на импровизированном дереве. Теперь, в знак благодарности, там же появится российский флаг.

Из поселка Бираджам в соседней провинции Эль-Кунейтра последние боевики ушли только 20 октября утром. Российский гуманитарный конвой появился там спустя всего несколько часов и доставил муку, сахар, рис, чай, мясные консервы, - продукты на первые несколько дней.

«В нашем районе из пяти населенных пунктов до войны было пять тысяч человек. Когда сюда пришли боевики, почти все люди ушли из домов. Села были заняты почти шесть лет. Тут были Ан-Нусра*, Аль-Фуркан и другие. Сейчас вернувшихся уже почти две тысячи», - рассказал глава поселка Васим Хаж-Ахмат.

Узнав о том, что их поселки освобождены, люди спешно возвращаются домой. Ежедневно приезжают по несколько семей, а значит - российский гуманитарный конвой появится там снова.

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