В Турции прочесывают лес в поисках тела Хашогги

Турецкая полиция заявила, что «очень близка» к тому, чтобы обнаружить останки пропавшего журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги, исчезнувшего 2 октября после посещения консульства своей страны в Стамбуле.

Сейчас останки тела Хашогги ищут в Белградском лесу, расположенном к северу от Стамбула. Кроме того, осматривается близлежащая к лесу сельская местность, а также окрестности города Ялова. Следователи основываются на записях видеокамер, которые зафиксировали автомобиль с дипломатическими номерами, двигавшийся в данном направлении, в день, когда пропал Хашогги.

«Мы выясним, что случилось c телом журналиста в ближайшее время», - цитирует представителя полиции Daily Mail.

Напомним, 2 октября оппозиционный журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего перестал выходить на связь. Хашогги посещал консульство, чтобы получить там копию свидетельства о разводе, поскольку собирался жениться на своей подруге, турчанке Хатидже Дженгиз. Она оставалась ждать жениха у консульства в течение 11 часов. Турецкая сторона заявила об убийстве журналиста в здании консульства, основываясь на аудиоматериалах, которые были получены с помощью смарт-часов, которые были на Хашогги.