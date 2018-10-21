Американский сенатор раскритиковал решение Трампа о выходе из договора о РСМД

Американский сенатор Рэнд Пол раскритиковал решение президента Дональда Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Сенатор уверен, что это уничтожит десятилетнюю работу по контролю над вооружениями.

«Вот почему (помощник Трампа по нацбезопасности) Джон Болтон не должен допускаться в сферы, связанные с внешней политикой США. Это уничтожит десятилетия работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой Рейганом», - написал сенатор в Twitter.

По его мнению, США необходимо стремиться решить проблемы, связанные с договором о РСМД, а зачем «идти вперед».

Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен инициировать выход из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку Россия якобы «нарушает его много лет».

По данным газеты The New York Times, о решении Вашингтона приступить к выходу из ДРСМД российское руководство уведомит Джон Болтон, который в субботу отправился с визитом в Москву.