Мэр Керчи рассказал, когда вновь откроют политехнический колледж

Политехнический колледж в Керчи, в котором 18-летний студент устроил взрыв и стрельбу, в результате которого погиб 21 человек, еще 50 пострадало, возобновит работу не раньше 23 октября. Об этом рассказал мэр Керчи Сергей Бороздин, пишет РИА Новости.

«Во вторник в Керчь прибудет глава республики Крым, он пообщается с коллективом и примет решение о возобновлении работы колледжа», - пояснил градоначальник.

Все дни после трагедии во всех крымских школах и детсадах дежурили сотрудники Росгвардии. Охрану снимут 22 октябр.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи. Жертвами стрелка стал 21 челочек, среди них 16 студентов и пять работников учебного заведения.