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Мэр Керчи рассказал, когда вновь откроют политехнический колледж

Василиса Морозова
07:11 21.10.2018
Мэр Керчи назвал дату возобновления работы Керченского политехнического колледжа, где студент устроил стрельбу и взрыв.
Фото: RF Investigative Committee, Twitter.com, Globallookpress

Политехнический колледж в Керчи, в котором 18-летний студент устроил взрыв и стрельбу, в результате которого погиб 21 человек, еще 50 пострадало, возобновит работу не раньше 23 октября. Об этом рассказал мэр Керчи Сергей Бороздин, пишет РИА Новости.

«Во вторник в Керчь прибудет глава республики Крым, он пообщается с коллективом и примет решение о возобновлении работы колледжа», - пояснил градоначальник.

Все дни после трагедии во всех крымских школах и детсадах дежурили сотрудники Росгвардии. Охрану снимут 22 октябр.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи. Жертвами стрелка стал 21 челочек, среди них 16 студентов и пять работников учебного заведения.  

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