При тушении возгорания на заводе во Владикавказе погиб пожарный

Пожарный погиб при тушении металлургического завода «Электроцинк» во Владикавказе. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по Северной Осетии - Алании Юрий Землянский.

Отмечается, что еще два сотрудника российского МЧС пострадали. Однако из работников предприятия никто не пострадал.

В настоящее время пожар локализован, а открытое горение ликвидировано. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг третий сложности из пяти. В тушении принимают участие 60 человек, задействовано 18 единиц спецтехники.

Кроме того, при пожаре частично обрушилась кровля здания, а также стены одного из цехов предприятия.

«В 5.39 пожар на площади 650 квадратных метров локализован», - сообщили в экстренном ведомстве.

Ранее сообщалось, что металлургический завод «Электроцинк» загорелся во Владикавказе. ЧП произошло в ночь на 21 октября по адресу улица Заводская, дом 1.

«Электроцинк» является одним из крупнейших в России предприятий цветной металлургии. На нем работают около 1800 человек.