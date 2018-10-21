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В Раде нашли «причину» повышения цен на газ на Украине

Валентина Пескова
06:33 21.10.2018
Решение правительства Украины прокомментировал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
В Раде нашли «причину» повышения цен на газ на Украине
Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Повышение цен на газ для жителей Украины является неизбежным решением. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Его официальное обращение появилось на сайте парламента.

Спикер признал, что подобные меры не могут быть популярными. Однако подчеркнул, что от них напрямую зависит дальнейшая судьба страны.

«Повышение цен на газ - решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», - говорится в заявлении Парубия.

При этом парламентарий привел в пример западные страны, пояснив, что через подобные «шоковые реформы» на своем «пути в развитую Европу» проходили Польша, Чехия, Словакия и Венгрия после распада СССР.

«Мы знаем, какой сейчас уровень жизни в этих странах», - отметил спикер.

Напомним, правительство Украины заявило о повышении цен на газ с 1 ноября на 23,5%. Об этом на заседании кабмина объявил украинский премьер Владимир Гройсман.

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